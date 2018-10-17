Евгений Бушманов: "Многие из молодежки могут дорасти до национальной сборной"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подвел итоги выступления команды в отборочном турнире Евро-2019. Россияне накануне проиграли Австрии (2:3) и не пробились в финальную стадию чемпионата Европы.

- Понятно, что мы не выполнили главную задачу - не вышли в финальную часть чемпионата Европы-2019. Результат для нас неудовлетворительный. Мы рассчитывали на другой итог. При этом при жеребьевке квалификации мы были в третьей корзине, понимали, что Австрия и Сербия смотрятся предпочтительнее нас, даже если брать рейтинги. Тем не менее, мы старались и нацеливали ребята на то, что мы способны и готовы выступить сильнее и опередить конкурентов. Мы были близки к этому, до последнего тура сохраняли шансы на продолжение борьбы за выход в финальную часть континентального первенства, все было в наших руках. Как выяснилось позже, даже ничьей в игре с Австрией хватило бы нам для выхода в стыковые матчи. По сути, не хватило совсем чуть-чуть, одного забитого или не пропущенного мяча.

- Как вам работалось с ребятами нынешнего созыва молодежной сборной России?

- Ребятам хочу сказать слова благодарности, потому что на протяжении всего этого времени, полутора лет, они с большим желанием и рвением работали, приезжали в сборную, выкладывались на полную катушку. Могло что-то не получаться в игре, но по отношению к делу я доволен футболистами, командой. Считаю, что практически каждый из игроков, кто находился в сборной на более-менее постоянной основе, совершил большой скачок в своем развитии и карьере. Неслучайно, многие футболисты сейчас постоянно выступают за свои клубы РПЛ, выходят в них на лидирующие позиции. Это, безусловно, радует и свидетельствует в пользу того, что наша работа в сборной где-то тоже помогла ребятам. Хочется пожелать им всем дальнейшего прогресса и профессионального роста. Буду в дальнейшем следить и переживать за ними. Желаю им всего самого лучшего, главное - не останавливаться в развитии.

- Как вы думаете, у многих футболистов из нынешнего созыва молодежной сборной есть потенциал для того, чтобы со временем выступать и за национальную команду?

- Думаю, что да. Мы очертили достаточно широкий круг кандидатов в молодежную сборную России. За эти полтора года команда постепенно обновлялась, мы были открыты, внимательно смотрели за всеми игроками, которые хорошо проявляли себя. Одним из наших основных критериев при отборе кандидатов в молодежную сборную был как раз потенциал для роста, чтобы они могли прогрессировать в дальнейшем. Мне кажется, многие из ребят, выступавшие за молодежную сборную, смогут впоследствии дорасти до национальной сборной России.