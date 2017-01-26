Александр Тарханов: "Бушманов отлично показал свое умение работать с молодыми футболистами в "Спартаке-2"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов, у которого новый наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов был ассистентом в "Химках", считает, что в РФС сделали правильный выбор. При этом он отметил: специалисту предстоит проделать немало работы.

– Бушманов отлично показал свое умение работать с молодыми футболистами в "Спартаке-2", – подчеркнул Тарханов. – В этой команде он проделал очень хорошую работу и сумел заявить о себе. Считаю, что на данный момент его кандидатура на пост наставника молодежной сборной России – самая подходящая. Но Евгению предстоит проделать очень много работы, чтобы реализовать поставленные перед ним задачи.