Вальтер Сабатини: "Патрик Шик и "Интер"? Кажется, он переходит в "Ювентус"

Технический директор "Интера" Вальтер Сабатини не подтвердил информацию о подписании контракта с пнападающим "Сампдории" Патриком Шиком. По его словам, форвард близок к переходу в "Ювентус".

"Патрик Шик и "Интер"? Кажется, что он переходит в "Ювентус", приводит Football Italia слова Сабатини.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего чеха претендуют "Интер" и "Наполи", но туринцы являются фаворитами в борьбе за игрока. В минувшем сезоне он провел за "Сампдорию" 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.