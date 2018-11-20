СМИ: Футболист сборной Бразилии может перейти в "Милан"

Агент защитника "Сан-Паулу" Родригу Кайю прилетел в Италию для встречи с техническим директором "Милана" Леонардо, сообщает Football Italia. 25-летний бразилец оценивается в 10 миллионов евро.

"Милан" испытывает нехватку футболистов в защитной линии. Игроки Алессио Романьоли, Матео Пабло Музаккьо и Маттиа Кальдара выбыли из-за травм до нового года.

"Сан-Паулу" рассчитывает на полноценнцый трансфер игрока в итальянскую команду.

В текущем сезоне Кайю сыграл в шести матчах во всех турнирах за "Сан-Паулу".