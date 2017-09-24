Пауло Дибала: "Для меня трофеи с "Ювентусом" важнее, чем личная статистика"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после матча 6-го тура чемпионата Италии против "Торино" (4:0) подчеркнул, что находится в отличной форме на старте сезона. Отметим, что в минувшей встрече форвард оформил дубль.

– Я нахожусь в отличной форме, и команда мне очень помогает в моей работе. Мы хорошо играем и атакуем, но сезон только начался, поэтому мы должны продолжать в том же духе, – сказал для Sky Sport Дибала. – Для меня трофеи с "Ювентусом" важнее, чем личная статистика. Мы хотим снова пройти весь путь во всех трех турнирах, но уже с другим результатом.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне Дибала провел восемь матчей и забил 12 голов.