В "Витессе" опровергли слухи об уходе Слуцкого в "Спортинг"

"Витесс" на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Сегодня португальская газета A Bola сообщила, что 47-летний российский специалист может возглавить "Спортинг".

- "Витесс" опровергает слухи об уходе Слуцкого в "Спортинг", - говорится в этом сообщении. - У них нет никаких оснований. Контракт Слуцкого с "Витессом" рассчитан до июля 2020 года.

"Витесс" занимает 5-е место в чемпионате Голландии после 10 туров, имея в активе 15 очков.

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