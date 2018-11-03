17:28 | Футбол — Голландия

В "Витессе" опровергли слухи об уходе Слуцкого в "Спортинг"

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"Витесс" на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Сегодня португальская газета A Bola сообщила, что 47-летний российский специалист может возглавить "Спортинг".

- "Витесс" опровергает слухи об уходе Слуцкого в "Спортинг", - говорится в этом сообщении. - У них нет никаких оснований. Контракт Слуцкого с "Витессом" рассчитан до июля 2020 года.

"Витесс" занимает 5-е место в чемпионате Голландии после 10 туров, имея в активе 15 очков. 

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