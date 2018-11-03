Португальский агент – о возможном назначении Слуцкого в "Спортинг": "Думаю, это реально"

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился с "СЭ" своим мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера лиссабонского "Спортинга". О таком варианте сегодня сообщило авторитетное издание A Bola.

По данным источника руководство столичного клуба рассматривает 47-летнего специалиста в качестве сменщика Жозе Песейру и президент "Спортинга" Фредерико Варандас лично ездил в Голландию, чтобы провести переговоры по Слуцкому. За досрочное прекращение действия контракта россиянина с "Витессом", где он сейчас работает, голландцам должны выплатить 500 тысяч евро.

– Действительно, в нашей прессе много пишут о том, что Слуцкий может возглавить "Спортинг". Единственное препятствие – его договор с "Витессом", поэтому все ждут когда соглашение будет расторгнуто, – сказал Барбоза.

– На ваш взгляд, такое развитие событий возможно?

– Думаю, это реально. Президент "Спортинга" уже подтвердил, что договорился с новым тренером, правда, не назвал имени. Многие португальские СМИ сообщают именно о Слуцком.

– Что сейчас происходит в лиссабонском клубе?

– Он пережил непростой период, связанный со сменой президента. Главный тренер лиссабонцев Жозе Песейру неплохо справлялся со своими обязанностями, но из-за последних неудовлетворительных результатов "Спортинг" вышел на рынок в поисках замены.

– Есть ли еще какие-то кандидаты помимо Слуцкого?

– У нас всегда называют много имен если речь идет о топ-клубе. Например, упоминался Леонарду Жардим, но он заявил, что пока не хочет возвращаться в Португалию. Сейчас же большинство говорит именно о Слуцком. Будем ждать, уверен, что в ближайшее время все прояснится.

После 10 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 5-е место, набрав 15 очков. "Спортинг" также идет пятым в португальской лиге с 16 очками. (Иван Торопцев)​

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