Юпп Хайнкес: "Я отказал "Челси" и "ПСЖ"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес сообщил о том, что в 2013 году он мог возглавить "Челси" или "ПСЖ".

В сезоне-2012/13 специалист выиграл с мюнхенцами чемпионат Германии, Кубок и Лигу чемпионов, после чего заявил о завершении карьеры.

– Абрамович хотел прийти ко мне в гости, но я отказался занять пост главного тренера "Челси". Я поблагодарил его и сказал, что не буду ничего делать, – приводит Sport1.de слова Хайнкеса. – Президент "ПСЖ" хотел прийти ко мне со всей своей группой. Парижане даже предлагали мне личных поваров, но я снова ответил отказом.