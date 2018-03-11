Юпп Хайнкес: "Важно, что "Бавария" не сбавила обороты"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после победы над "Гамбургом" в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) отметил, что свое значение сыграли быстрые голы. Также он рад, что команда не сбавила обороты, несмотря на счет.

– Мы очень хорошо начали встречу, очень хорошо вошли в игру и быстро забили первые три мяча, – цитирует пресс-служба клуба Хайнкеса. – Когда на "Альянц Арене" мы ведем со счетом 3:0, то любому сопернику тяжело. Для меня важно, что команда не сбавила обороты по ходу матча. Это важно в преддверии следующих матчей.