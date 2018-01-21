Юпп Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что трансферная сумма футболиста далеко не всегда определяет его уровень. В качестве примера он привел полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который, по мнению специалиста, не стоит потраченных на него денег.

– Погба обошелся "Манчестеру" в 105 миллионов евро. А играет ли он на эти 105 миллионов? – приводит издание Goal.com слова Хайнкеса. – Некоторым игрокам, которых называют звездами, еще надо многому научиться. Конечно, в какой-то момент у нас появится футболист стоимостью 40-50 миллионов, но сегодня даже за 50 миллионов нельзя гарантированно получиться сформировавшегося игрока.

Возьмем, к примеру, Кевина де Брейне. В этом сезоне он играет не слишком удачно, но за него я готов многое отдать. Безусловно, он является великолепным игроком.