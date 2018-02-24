Юпп Хайнкес: "Ничья с "Гертой"? Мы можем спокойно жить с этим результатом"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после ничьей в матче 24-го тура чемпионата Германии против "Герты" (0:0) посетовал на то, что команда не смогла воспользоваться созданными моментами. Наставник мюнхенцев отметил, что его игроки действовали особенно хорошо в первой половине встречи.

- Несмотря на ничью моя команда сегодня показала хорошую игру и хороший настрой. Мы были очень активны и особенно в первом тайме имели хорошие возможности забить, но не использовали их, - цитирует официальный сайт "Баварии" Хайнкеса. - Если не реализуешь свои моменты, то потом играть против такой умело обороняющейся команды очень тяжело. "Герта" сегодня это делала хорошо. Мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет. Мы упустили много моментов, что нам несвойственно. Но такие дни бывают.

Напомним, встреча с "Гертой" стала 250-й в бундеслиге для нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. В игре с клубом из Берлина прервалась 14-матчевая победная серия мюнхенцев.