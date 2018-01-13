Юпп Хайнкес: "Бавария" хорошо оборонялась в матче с "Байером"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после матча 18-го тура чемпионата Германии против "Байера" (3:1) отметил, что его игроки действовали тактически грамотно. По его словам, побеждать в Леверкузене всегда тяжело.

- Моя команда на протяжении большей части времени действовала тактически очень грамотно, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. - Соперник был настроен на атаку, но я считаю мы очень хорошо оборонялись. Побеждать в Леверкузене всегда тяжело. Это молодая, талантливая, жадная команда. Сегодня они доставили нам много хлопот.