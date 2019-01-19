Юлиан Нагельсманн: "Первый тайм в исполнении "Хоффенхайма" был ужасен"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после поражения от "Баварии" в 20-м туре чемпионата Германии (1:3) отметил, что его команда ужасно сыграла в первом тайме. По его мнению, мюнхенцы заслужили победу.

- Первый тайм в нашем исполнении был ужасен, во втором мы показали хорошую игру, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Нагельсманна. - Игра была похожа на ту, что была в первом круге. В первом тайме мы вылядели слабыми и испуганными, демонстрировали мало агрессии. В обороне нам не хватало смелости. "Бавария" создала много моментов, так что пропущенные мячи были заслуженными. Во время перерыва мы перестроились. Игрой во втором тайме мы можем быть довольны. "Бавария" победила заслуженно.