18:27 | ФУТБОЛ — Германия

Ули Хенесс: "Сейчас моя любимая команда – "Хоффенхайм"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс выразил надежду, что в ближайшее время в чемпионате Германии снова будет серьезная конкуренция. По словам Хенесса, главным соперником мюнхенского клуба он по-прежнему считает дортмундскую "Боруссию".

– Сейчас моя любимая команда – это "Хоффенхайм", – приводит Sport Bild слова Хенесса. – Эта команда играет в такой беззаботный отличный футбол! Посмотрим, куда это приведет "Хоффенхайм". Безусловно, основным конкурентом "Баварии" остается дортмундская "Боруссия". Это по-прежнему отличная команда, молодая, с большим потенциалом к развитию. И я убежден, если в клубе смогут сохранить всех игроков, команда получится вообще великолепной.

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Материалы REN-TV

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