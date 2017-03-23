Ули Хенесс: "Сейчас моя любимая команда – "Хоффенхайм"

Президент "Баварии" Ули Хенесс выразил надежду, что в ближайшее время в чемпионате Германии снова будет серьезная конкуренция. По словам Хенесса, главным соперником мюнхенского клуба он по-прежнему считает дортмундскую "Боруссию".

– Сейчас моя любимая команда – это "Хоффенхайм", – приводит Sport Bild слова Хенесса. – Эта команда играет в такой беззаботный отличный футбол! Посмотрим, куда это приведет "Хоффенхайм". Безусловно, основным конкурентом "Баварии" остается дортмундская "Боруссия". Это по-прежнему отличная команда, молодая, с большим потенциалом к развитию. И я убежден, если в клубе смогут сохранить всех игроков, команда получится вообще великолепной.