Ули Хенесс: "Лейпциг" изменит трансферную политику"

Президент "Баварии" Ули Хенесс уверен в том, что выступление в Лиге чемпионов заставит "Лейпциг" пересмотреть свою трансферную политику. На данный момент клуб подписывал футболистов, возраст которых не превышает 23 года.

- Не сомневаюсь, что "Лейпциг" изменит свою трансферную политику, потому что в следующем сезоне им предстоит сыграть в Лиге чемпионов, - приводит TZ слова Хенесса. - Не так давно я сказал об этом их представителю.

Им нужно отказаться от идеи команды, в которой выступают футболисты не старше 23 лет. Могу только представить их изменения в следующем сезоне.

Ранее спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник заявил о том, что клуб не будет делать больших покупок, несмотря на выход команды в групповой турнир Лиги чемпионов.