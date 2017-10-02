Тренер пятой немецкой лиги был уволен после нацистского приветствия на пресс-конференции

Главный тренер "Тевтонии 05" Берт Эм во время пресс-конференции после матча пятого немецкого дивизиона против "ТуС Дассендорф" (1:2) произнес нацистскую фразу. После этого руководство решило уволить специалиста, заявив, что эти слова противоречат ценностям клуба.

Эм извинился перед поклонниками клуба на своей странице в Фейсбуке. "В моей 35-летней карьере тренера я работал с игроками различных культур, дружил с ними. Футбол характеризует его мультикультурное различие, я всегда любил этот вид спорта", – написал Эм.