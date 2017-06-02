Тони Кроос: "Баварии" нужны изменения"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос, который ранее выступал в составе "Баварии", выразил уверенность в том, что немецкий гранд должен усиливать состав. По его словам, мюнхенцам необходимо понять, что им нужно двигаться дальше.

Напомним, что защитник Филипп Лам и хавбек Хаби Алонсо завершили футбольную карьеру по окончании текущего сезона.

- Можно посмотреть на имена таких игроков, как Лам и Алонсо, чтобы понять необходимость изменений. Они были важной частью команды не только на поле, но и за его пределами, - приводит Sport Bild слова Крооса. - В "Баварии" должны понять, что им нужно двигаться дальше.