08:20 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер: "Бавария" получила большое удовольствие от победы со счетом 8:0"

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подчеркнул, что в матче 22-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом" (8:0) некоторые вещи у команды получались сами собой. По словам форварда, который отдал две голевые передачи, мюнхенцы очень довольны результатом этой игры.

- Мы получили большое удовольствие, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Мюллера. - Иногда все получалось само собой. Когда команда на родном стадионе при такой замечательной погоде побеждает 8:0, то каждый болельщик, футболист и каждый переживающий за клуб может ехать домой с чувством глубокого удовлетворения.

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Материалы REN-TV

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