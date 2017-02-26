Томас Мюллер: "Бавария" получила большое удовольствие от победы со счетом 8:0"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подчеркнул, что в матче 22-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом" (8:0) некоторые вещи у команды получались сами собой. По словам форварда, который отдал две голевые передачи, мюнхенцы очень довольны результатом этой игры.

- Мы получили большое удовольствие, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Мюллера. - Иногда все получалось само собой. Когда команда на родном стадионе при такой замечательной погоде побеждает 8:0, то каждый болельщик, футболист и каждый переживающий за клуб может ехать домой с чувством глубокого удовлетворения.