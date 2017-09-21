Том Штарке: "Бавария" может на меня положиться"

Вратарь "Баварии" Том Штарке, возобновивший карьеру, подчеркнул, что находясь без клуба поддерживал форму. Напомним, что голкипер объявил об уходе из футбола минувшим летом, но сегодня принял решение вернуться в мюнхенский клуб, чтобы заменить Мануэля Нойера, который из-за травмы не будет играть до конца года.

– Я поддерживал форму и готов к возвращению, – цитирует пресс-служба УЕФА Штарке. – Наступил такой период, но я готов помочь. "Бавария" может на меня положиться.

Отметим, что на данный момент в заявке "Баварии" на сезон значатся два вратаря – 29-летний Свен Ульрайх и 17-летний Кристиан Фрюхтль.

Напомним, Штарке выступал за "Баварию" с 2012 по 2017 год, выиграв 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. Летом он перешел на должность координатора по работе с вратарями молодежного состава мюнхенцев.