Спортивный директор "Шальке": "Все готово для аренды Пьяцы"

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хейдель сказал, что клуб близок к оформлению аренды нападающего "Ювентуса" Марко Пьяцы. По словам представителя немецкого клуба, сделка будет овормлена 4 января.

Помимо "Шальке", в услугах Пьяцы были заинтересованы "Зенит", "Вольфсбург", "Болонья" и "Сассуоло".

- Сейчас все готово для аренды Пьяцы, - цитирует Sky Deutschland Хейделя. - "Ювентус" дал нам слово, осталось только подписать контракт. Также нужно, чтобы он прошел медосмотр. Все должно быть оформлено завтра (4 января. - Прим. "СЭ") в Бенидорме.

Напомним, 22-летний хорват выступает за "Ювентус" с 2016 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 21 матче, забив 3 мяча и получив 1 желтую карточку.