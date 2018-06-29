СМИ: Хамес Родригес покинет "Баварию"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес покинет клуб, сообщает Sky Sports. Он не входит в планы нового тренера команды Нико Ковача на следующий сезон.

Колумбиец выступает за "Баварию" на правах аренду, срок которой истекает летом 2019 года. Его контракт принадлежит "Реалу". Интерес к игроку проявляют "Челси" и "Арсенал".

26-летний хавбек в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Баварию" во всех турнирах и забил восемь мячей при 14 голевых передачах.