СМИ: "Бавария" предложила Зидану пост главного тренера со следующего сезона

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Баварию". Как утверждает El Chiringuito, мюнхенский клуб уже сделал предложение 46-летнему французу, рассчитанное на следующий сезон.

В "Баварии" недовольны работой нынешнего главного тренера Нико Ковача: после 11 туров мюнхенский клуб занимает 5-е место, отставая от лидирующей "Боруссии" на 7 очков.

В приглашении Зидана также заинтересованы "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Последним местом работы француза был "Реал", с которым он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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