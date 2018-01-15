СМИ: "Арсенал" не делал предложений по Обамеянгу

Руководство дортмундской "Боруссии" не получало предложений от "Арсенала" о трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Kicker. Предполагается, что "канониры" раздумывают над тем, чтобы подписать форварда.

Но ситуация будет зависеть от того, покинет ли клуб нападающий Алексис Санчес. Ранее сообщалось, что в переходе 29-летнего чилийца заинтересован "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Напомним, что Обамеянг выступает за "Боруссию" с 2013 года. В текущем сезоне 28-летний габонец провел в составе "шмелей" 23 матча во всех турнирах, забил 21 гол и три раза ассистировал партнерам по команде.