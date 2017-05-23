Синдзи Кагава: "Если честно, я до сих пор напуган взрывом перед матчем с "Монако"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава признался, что он до сих пор напуган случившимся перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".

Напомним, что менее чем за час до начала встречи около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Игрок был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.

- Я был напуган, и я до сих пор напуган, если быть честным, - написал Кагава в своем блоге. - Я боюсь заходить в автобус и ездить на игры. "Боруссия", другие клубы, другие спортивные организации могут по-прежнему быть под прицелом, риск всегда присутствует. Когда это случилось, я запаниковал, не мог говорить, не мог двигаться и был напуган.

Сергей В.зрыв. Зачем россиянин атаковал автобус "Боруссии"