Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане покинул расположение сборной Германии по личным причинам, сообщает пресс-служба немецкой футбольной федерации.

Футболист побеседовал с главным тренером бундестим Йоахимом Левом и покинул отель команды в Мюнхене. Сообщается, что такое решение Сане принял по личным причинам. По информации Bild, девушка футболиста должна родить в ближайшие дни.

Таким образом, форвард пропустит товарищеский матч Германии против сборной Перу, который состоится 9 сентября в Зинсхайме.