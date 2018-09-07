Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане покинул расположение сборной Германии по личным причинам, сообщает пресс-служба немецкой футбольной федерации.
Футболист побеседовал с главным тренером бундестим Йоахимом Левом и покинул отель команды в Мюнхене. Сообщается, что такое решение Сане принял по личным причинам. По информации Bild, девушка футболиста должна родить в ближайшие дни.
Таким образом, форвард пропустит товарищеский матч Германии против сборной Перу, который состоится 9 сентября в Зинсхайме.
.@LeroySane19 hat in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw am Freitag aus privaten Gründen das Mannschaftshotel in München verlassen. Er fällt somit für #GERPER aus. #DieMannschaft pic.twitter.com/ans1VfRVnC– Die Mannschaft (@DFB_Team) 7 сентября 2018 г.