Ройс приступил к тренировкам спустя 7 месяцев

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам в общей группе команды, сообщает Bild. Отмечается, что футболист восстановился после травмы колена и близок к возвращению на поле.

28-летний игрок пропустит 7 месяцев. Ройс получил разрыв крестообразных связок колена в мае 2017 года в финальном матче Кубка Германии с франкфуртским "Айнтрахтом" (2:1). Отмечается, что, скорее всего он не сыграет против "Фрайбурга" в эту субботу. Футболист играет за "Боруссию" с 2012 года, провел в составе команды 189 матчей, в которых забил 89 мячей и сделал 61 результативную передачу.