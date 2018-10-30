Родригес хочет зимой обсудить свое будущее с руководством "Баварии"

Представители полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса зимой обсудят будущее колумбийца в мюнхенском клубе, информирует Sportbild.

По данным издания, у Родригеса есть выгодные предложения из Англии и Италии, от "Ювентуса" в частности. Агент игрока планирует в декабре провести переговоры с мюнхенцами о возможности продления контракта, иначе колумбиец может покинуть клуб ближайшим летом.

27-летний колумбиец выступает за мюнхенский клуб с 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два сезона.

Все о чемпионате Германии - здесь