Роберт Левандовски: "Я счастлив в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признался, что счастлив в мюнхенском клубе. 30-летний поляк заявил, что делает все для того, чтобы его команда побеждала.

- Я определенно счастлив в "Баварии" и чувствую себя хорошо в Мюнхене, - сказал Левандовски в интервью Bild. - Я делаю все возможное для того, чтобы команда выигрывала. У нас все работают для общего успеха, а не только я.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за мюнхенский клуб, забил 11 голов и отдал 2 результативных передачи.

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