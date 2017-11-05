10:48 | Футбол — Германия

Роберт Левандовски: "Победа над "Боруссией" Д показывает, что "Бавария" находится в хорошей форме"


Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски назвал важной победу над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии. Он также отметил, что этот результат показывает, что мюнхенцы находятся в хорошей форме.

 
Сегодня. Дортмунд. &quot;Боруссия&quot; - &quot;Бавария&quot; - 1:3. Фанаты гостей зажгли файеры, празднуя победу."Бавария" зажгла в Дортмунде

Форвард отметился забитым голом во встрече. Ранее он пропустил игру Лиги чемпионов с "Селтиком" (2:1) из-за проблем со здоровьем.

Это была очень атакующая игра. У обеих команд было много моментов. Мы забили трижды, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Левандовски. – Очень важная победа, которая показывает, что мы находимся в хорошей форме.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 26 очков.

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