Роберт Левандовски: "Победа над "Боруссией" Д показывает, что "Бавария" находится в хорошей форме"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски назвал важной победу над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии. Он также отметил, что этот результат показывает, что мюнхенцы находятся в хорошей форме.

Форвард отметился забитым голом во встрече. Ранее он пропустил игру Лиги чемпионов с "Селтиком" (2:1) из-за проблем со здоровьем.

– Это была очень атакующая игра. У обеих команд было много моментов. Мы забили трижды, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Левандовски. – Очень важная победа, которая показывает, что мы находимся в хорошей форме.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 26 очков.