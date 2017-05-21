 Роббен - о завершении карьеры Лама: "Я будто теряю правую ногу". ФУТБОЛ - Германия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:27 | ФУТБОЛ — Германия

Роббен - о завершении карьеры Лама: "Я будто теряю правую ногу"

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Нападающий "Баварии" Арьен Роббен отметил, что у него с защитником Филиппом Ламом всегда было идеальное взаимопонимание на поле. Он также добавил, что как будто теряет правую ногу после ухода немца.

Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал для 33-летнего Лама последним в профессиональном футболе. Он будет включен в Зал славы мюнхенского клуба. Также карьеру завершили вратарь Том Штарке и хавбек Хаби Алонсо.

– Восемь лет я играл с Филиппом на правом фланге, – цитирует TZ Роббена. – У нас было идеальное взаимопонимание. Мне было приятно играть вместе с ним. Я буду скучать по Ламу как по футболисту, так и по человеку. Я как будто теряю правую ногу после его ухода. Мне будет не хватать такого капитана.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

у Роббена и так всю жизнь была только левая нога - так что невелика потеря)

14:58