Роббен - о завершении карьеры Лама: "Я будто теряю правую ногу"

Нападающий "Баварии" Арьен Роббен отметил, что у него с защитником Филиппом Ламом всегда было идеальное взаимопонимание на поле. Он также добавил, что как будто теряет правую ногу после ухода немца.

Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал для 33-летнего Лама последним в профессиональном футболе. Он будет включен в Зал славы мюнхенского клуба. Также карьеру завершили вратарь Том Штарке и хавбек Хаби Алонсо.

– Восемь лет я играл с Филиппом на правом фланге, – цитирует TZ Роббена. – У нас было идеальное взаимопонимание. Мне было приятно играть вместе с ним. Я буду скучать по Ламу как по футболисту, так и по человеку. Я как будто теряю правую ногу после его ухода. Мне будет не хватать такого капитана.