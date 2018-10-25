Рибери вернулся в общую группу

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери приступил к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, что француз пропустил матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АЕК (2:0) из-за проблем со спиной.

В среду 35-летний вингер снова работал на поле с теми футболистами, которые не получили в матче достаточно игрового времени. В текущем сезоне Рибери провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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