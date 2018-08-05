Рибери трогательно попрощался с Видалем после его перехода в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в Твиттере поблагодарил Артуро Видаля за время, совместно проведенное в мюнхенском клубе. 3 августа чилийский хавбек перешел в "Барселону", подписав контракт до лета 2021 года.
"Брат, ты и представить не можешь, как я буду скучать по тебе! Для меня ты лучший – человек принципа и ценностей, – написал Рибери. – Я очень горжусь тем, что играл с тобой в одной команде! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Ты воин, а в нашей профессии это редкость".
Напомним, Видаль выступал в "Баварии" с 2015 по 2018 год. Каталонцы заплатили за 31-летнего хавбека 18 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt.de в 35 миллионов евро.
Hermano no sabes a que punto te voy a echar de menos! Para mi eres el mejor, un hombre de valores y principios. Estoy muy orgulloso de haber jugado a tu lado! Te deseo lo mejor para tu futuro, eres un guerrero y eso se encuentra poco en nuestra profesión. 🙏🏼🇨🇱 @kingarturo23 pic.twitter.com/eq7M8i29er– Franck Ribéry (@FranckRibery) 3 августа 2018 г.