Рибери трогательно попрощался с Видалем после его перехода в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в Твиттере поблагодарил Артуро Видаля за время, совместно проведенное в мюнхенском клубе. 3 августа чилийский хавбек перешел в "Барселону", подписав контракт до лета 2021 года.

"Брат, ты и представить не можешь, как я буду скучать по тебе! Для меня ты лучший – человек принципа и ценностей, – написал Рибери. – Я очень горжусь тем, что играл с тобой в одной команде! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Ты воин, а в нашей профессии это редкость".

Напомним, Видаль выступал в "Баварии" с 2015 по 2018 год. Каталонцы заплатили за 31-летнего хавбека 18 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt.de в 35 миллионов евро.