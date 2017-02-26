Рене Адлер: "Бавария" переиграла "Гамбург" по всем статьям"

Вратарь "Гамбурга" Рене Адлер после поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии от "Баварии" (0:8) подчеркнул, что команда не может проигрывать с таким счетом. По его словам, мюнхенцы переиграли "горожан" по всем статьям.

- Мы с самой первой минуты не были в игре, - приводит официальный сайт мюнхенцев слова Адлера. - Было ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства. "Бавария" нас обыграла по всем статьям. То, как мы проиграли не просто неприятно, такое вообще не должно с нами происходить.