Ренату Санчеш: "Выбрал "Баварию", а не "Манчестер Юнайтед", поскольку хотел играть рядом со звездами футбола"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш подтвердил, что летом мог также перейти в "Манчестер Юнайтед", но в итоге выбрал немецкий клуб. Португалец рассказал, что получает удовольствие от работы под руководством Карло Анчелотти.

– "Бавария" приложила очень много усилий, чтобы заполучить меня, – цитирует Daily Mail Санчеша. – Самое главное – в меня верили, как в футболиста, именно поэтому я и оказался здесь. Был интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", но я хотел получать опыт и учиться новому рядом со звездами мирового футбола. Имею ввиду Артуро Видаля, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантару.

Анчелотти всегда выглядит очень спокойным. По нему сразу можно сказать, что у него невероятный опыт за спиной. Он очень много общается со своими подопечными, и мне очень нравится работать под его началом.