Ренату Санчеш - обладатель Golden Boy-2016

19-летний полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш получил награду Golden Boy, ежегодно вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому игроку (до года) Европы. По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии опередил форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и своего одноклубника Кингсли Комана.

В число претендентов также входили Усман Дембеле ("Боруссия" Д), Ален Халилович ("Гамбург"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Марко Асенсио ("Реал"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Келечи Ихеаначо ("Манчестер Сити"), Александр Головин (ЦСКА), Виктор Коваленко ("Шахтер") и другие.

В прошлом году победителем опроса стал нападающий "МЮ" Антони Марсьяль.