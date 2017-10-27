Рауш подписал новый контракт с "Кельном"

"Кельн" на официальном сайте объявил о продлении контракта с игроком сборной России Константином Раушем. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне Рауш сыграл в 10 матчах во всех турнирах. Также он 7 октября дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Кореей (4:2).

Также сегодня новый контракт с "Кельном", рассчитанный до 2019 года, подписал капитан команды Маттиас Леманн.