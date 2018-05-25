Президент ФФУ: "Деньги за трансфер Ярмоленко ушли на Кипр

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о деле по "платежу солидарности" за переход полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

- Что с процентами от суммы трансфера Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию"? ДЮСШ "Юность" Чернигов, воспитавшая Ярмоленко не получила свои деньги.

- Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину. Возможно, как всегда, решили сэкономить, создав фиктивную организацию, куда пошли деньги. Мы боремся за то, чтобы таких схем в украинском футболе не было. Чтобы тренер, воспитавший футболиста, имел надежду на достойное вознаграждение за воспитанного игрока в будущем, - цитирует президента "Левый берег".

По данным украинских СМИ, 1 250 000 евро за трансфер игрока должны были достаться черниговской "Десне". Клуб отказался от этих денег в пользу ДЮСШ "Юность" Чернигов, которая тоже, по имеющимся данным, не получила указанный платеж солидарности, предусмотренный правилами УЕФА.