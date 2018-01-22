Председатель совета директоров "Лейпцига": "Бавария" опережает нас на световые годы"

Председатель совета директоров "Лейпцига" Оливер Минцлафф подчеркнул, что на данный момент "Бавария" сильно опережает их клуб в развитии. При этом руководитель отметил, что "быки" нацелены не покидать место в шестерке лучших команд чемпионата Германии.

– "Бавария" опережает "Лейпциг" на световые годы, они развивались долгие годы. Мы же не сумеем добиться этого за несколько лет, – приводит Goal.com слова Минцлаффа. – "Лейпциг" нацелен на то, чтобы постоянно быть в топ-6 команд чемпионата Германии. Это звучит смело, но мы стремимся к этому.