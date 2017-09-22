Петер Бос: "Сейчас у Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть весь матч"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос отметил, что новичок команду полузащитник Андрей Ярмоленко пока не готов проводить все 90 минут на поле. В последней встрече команды в чемпионате Германии против "Гамбурга" (3:0) украинский футболист был заменен в середине второго тайма.

– Сейчас у него есть проблемы с тем, чтобы играть весь матч, – цитирует The Yellow Wall Боса. – Но Андрей очень хороший игрок. Он поучаствовал почти во всех голевых атаках команды.

За "Боруссию" 27-летний футболист провел 4 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал 3 голевые передачи.