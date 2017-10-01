Петер Бос: "Матч против "Аугсбурга" был худшим с тех пор, как я стал главным тренером "Боруссии" Д"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос остался доволен результатом матча 7-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (2:1). Специалист также признал, что его команда в минувшей встречи не показала должной игры.

– Мы очень довольны результатом, но это была худшая игра с тех пор, как я стал главным тренером "Боруссии", – цитирует Kicker Боса. – Мы не показали хорошего футбола, а во втором тайме мы вообще не играли. Каждая команда имеет две такие игры за сезон, которые зачастую проигрываются.