Петер Бос: "Боруссия" должна продолжать бороться"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после матча 12-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" (1:2) отметил, что команда ехала на выезд с мыслями о победе. По его словам, игроки должны продолжать бороться, несмотря на три поражения подряд.

- Очень болезненное поражение, - приводит пресс-служба "Боруссии" слова Боса. - Мы ехали за победой. В наши ворота залетели смешные голы. После хорошего первого тайма вторая половина получилась неудачной. Ны мы должны продолжать бороться и не сдаваться.