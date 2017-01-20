Пьер-Эмерик Обамеянг: "Никогда не перейду в "Баварию"

Форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не может с уверенностью сказать, сколько времени проведет в команде, однако отметил, что точно не станет игроком главного соперника – "Баварии". В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний нападающий забил 16 мячей в 15 встречах.

– Невозможно предвидеть будущее и с уверенностью сказать, сколько я буду играть за "Боруссию", – цитирует sport1 Обамеянга. – Сейчас я здесь, и мне нравится играть за клуб, но я не знаю, сколько лет проведу в Дортмунде – два, пять или, может быть, десять. Возможно, летом появится клуб, в который "Боруссия" согласится меня отпустить. Но сейчас я об этом совсем не думаю и сосредоточен на работе с командой. "Бавария"? Я туда никогда не перейду.