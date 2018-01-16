Обамеянг вернулся к тренировкам с "Боруссией" после клубной дисквалификации

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом дортмундской "Боруссии", сообщает Bild. Главный тренер команда может выпустить игрока в следующем матче чемпионата Германии против "Герты".

Напомним, что форвард был выведен из состава по дисциплинарным причинам. Обамеянг подвергся такому наказанию уже во второй раз в этом сезоне. Ранее в СМИ сообщалось, что в данный момент футболист ведет переговоры по переходу в "Арсенал".

В этом сезоне 28-летний нападающий провел 15 матчей в чемпионате Германии и забил 13 мячей.