Нико Ковач: "Рады, что у нас теперь есть Павар"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал переход защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара в июле 2019 года. По его словам, в клубе рады подписать контракт с этим футболистом.

– Павар – молодой футболист, у которого есть опыт выступлений в Бундеслиге в центре поля и на правом фланге обороны, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Он выиграл чемпионат мира, выступая на позиции правого защитника. Он хотел сделать новый шаг в карьере, и мы очень рады подписать с ним контракт.

Текущий контракт Павара с "швабами" истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 22-летний француз сыграл в 14 матчах за "Штутгарт" и не отметился результативными действиями.

В составе сборной Франции Павар стал чемпионом мира в России в 2018 году.

🗣Niko #Kovac zur Verpflichtung von Benjamin #Pavard: "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist ein toller Junge, der den nächsten Schritt wagen möchte." pic.twitter.com/VJdCNshfck – FC Bayern München (@FCBayern) 9 января 2019 г.

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Павар перейдет в "Баварию" летом 2019 года