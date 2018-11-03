Нико Ковач: "Обидно, что Тиагу получил травму, но он вернется еще сильнее"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал новость о травме полузащитника Тиагу Алькантары.

- Очень обидно, что он выбыл из строя. Но он вернется еще сильнее и будет помогать команде так же, как он это делал до травмы, - цитирует тренера официальная группа "Баварии" Вконтакте.

Также специалист поделился мнением об игре Ренату Санчеша.

- Он очень хорошо прогрессирует. Ренату хорошо интегрировался в команду и чувствует себя очень комфортно. Это очень важно для такого молодого игрока. Мы определенно получим еще много положительных эмоций от работы с ним.

Ранее стало известно, что Алькантара получил разрыв связок голеностопа и выбыл на несколько недель.

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