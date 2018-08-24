Нико Ковач: "Баварии" нужен удачный день в матче с "Хоффенхаймом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча первого тура бундеслиги против "Хоффенхайма" отметил, что мюнхенцы хорошо подготовились к новому сезону. По его словам, соперник находится в очень хорошей форме, поэтому "рекордмайстеру" понадобится удача.

– Каждый тренер считает, что предсезонная подготовка прошла хорошо, я придерживаюсь такого же мнения, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Мы смогли хорошо подготовиться. Я уверен, что моя команда покажет игру топ-уровня. "Баварии" определенно понадобится удачный день, так как "Хоффенхайм", завершивший прошлый сезон на третьем месте, "находится в очень хорошей форме". Я ожидаю очень сложный матч.

В первом туре чемпионата Германии "Бавария" на своем поле примет "Хоффенхайм". Матч начнется в 21:30 по московскому времени.