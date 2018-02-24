Ничья с "Гертой" прервала 14-матчевую победную серию "Баварии"

В матче 24-го тура "Бавария" дома сыграла вничью с "Гертой" - 0:0.

Отметим, что на этой игре прервалась 14-матчевая победная серия мюнхенцев. Также добавим, что этот матч стал 250-м для нападающего баварцев Роберта Левандовски в бундеслиге.

В параллельных встречах "Ганновер" уступил менхенгладбахской "Боруссии" - 0:1, "Штутгарт" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" - 1:0 и матч "Хоффенхайм" - "Фрайбург" завершился вничью - 1:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

24-й тур

"Бавария" - "Герта" - 0:0

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Рибери (Коман, 68), Мюллер (Вагнер, 71), Тиагу Алькантара (Видаль, 75), Левандовски.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Лустенбергер, Дарида, Лазаро, Калу (Дуда, 80), Леки, Зельке (Эссвайн, 71).

Судья: Винкманн.

24 февраля. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.

"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 1:1 (0:0)

Голы: Крамарич, 57 (1:0). Петерсен, 66 - с пенальти (1:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Акпогума (Шульц, 82), Хюбнер, Фогт, Жуль (Рупп, 62), Гнабри, Гайгер, Гриллич, Крамарич, Солои (Ут, 71).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Кох, Терраццино (Кат, 59), Абраши, Хаберер (Кляйндинст, 90+2), Петерсен, Хелер (Раве, 76).

Предупреждения: Хаберер, 83. Гайгер, 88.

Судья: Дингерт.

24 февраля. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Ганновер" - "Боруссия М" - 0:1 (0:0)

Гол: Крамер, 72 (0:1).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб, Острцолек, Элез (Жонатас, 80), Антон, Швеглер (Зорг, 60), Клаус (С.Майер, 23), Фоссум, Фюллкруг, Бебу.

"Боруссия М": Зоммер, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Оксфорд, Крамер, Хофманн, Закария (Эгбо, 80), Штиндль, Бобадилья (Грифо, 90), Азар (Херрманн, 84).

Предупреждения: Корб, 70. Сане, 83. Бобадилья, 85.

Судья: Кампка.

24 февраля. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).

"Штутгарт" - "Айнтрахт Ф" - 1:0 (1:0)

Гол: Томми, 13 (1:0).

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми (Аого, 67), Аскасибар (Мангаля, 80), Гомес, Гинчек (Аколо, 90).

"Айнтрахт Ф": Градецки, Русс (Фабиан, 46), Абраам, Да Коста (Баркок, 74), Чэндлер, Фалетт, Хасебе, Гачинович, Алле (Йович, 65), Ребич, Вольф.

Предупреждения: Аскасибар, 23. Йович, 72. Гентнер, 86. Ребич, 90.

Судья: Штайнхаус.

24 февраля. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.

Турнирная таблица чемпионата Германии