Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола

Ведущие спортивные журналисты Германии выбрали членов Зала славы немецкого футбола. Он станет частью постоянной выставки в Немецком музее футбола.

В его состав вошли:

Голкипер: Зепп Майер;

Защитники: Франц Беккенбауэр, Пауль Брайтнер, Андреас Бреме;

Полузащитники: Фриц Вальтер, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер, Гюнтер Нетцер;

Нападающие: Герд Мюллер, Уве Зеелер, Хельмут Ран.

Среди тренеров больше всего голосов набрал Зепп Хербергер. Вместе со сборной ФРГ он выигрывал чемпионат мира в 1954 году в Швецарии.

Зал славы откроется в апреле 2019 года в Национальном музее футбола в Дортмунде. По случаю 30-летнего юбилея первой победы немецкой женской сборной на чемпионате Европы в 1989 году в следующем году будет выбран состав Зала славы женского немецкого футбола.