Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола

Ведущие спортивные журналисты Германии выбрали членов Зала славы немецкого футбола. Он станет частью постоянной выставки в Немецком музее футбола.
В его состав вошли:
Голкипер: Зепп Майер;
Защитники: Франц Беккенбауэр, Пауль Брайтнер, Андреас Бреме;
Полузащитники: Фриц Вальтер, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер, Гюнтер Нетцер;
Нападающие: Герд Мюллер, Уве Зеелер, Хельмут Ран.
Среди тренеров больше всего голосов набрал Зепп Хербергер. Вместе со сборной ФРГ он выигрывал чемпионат мира в 1954 году в Швецарии.
Зал славы откроется в апреле 2019 года в Национальном музее футбола в Дортмунде. По случаю 30-летнего юбилея первой победы немецкой женской сборной на чемпионате Европы в 1989 году в следующем году будет выбран состав Зала славы женского немецкого футбола.
We proudly present – die Gründungself der "Hall of Fame" des deutschen Fußballs. 🌟🌟🌟🌟@fussballmuseum | @DFB | #HallOfFame pic.twitter.com/OZpTaOoBHe– ZDF Sport (@ZDFsport) 22 ноября 2018 г.