Матч четвертого дивизиона Германии отменен из-за ДТП

Матч четвертого дивизиона чемпионата Германии между "Пирмазенс" и "Гессен-Драйайх" отменен из-за автомобильной аварии, информирует Bild. В дорожно-транспортное происшествие попали футболисты "Гессен– Драйайха", а вратаря команды Пьерра Клайнхайдера пришлось госпитализировать.

Матч должен был начаться в 15.00 по московскому времению в Пирмазенсе. Как отмечается, все были шокированы произошедшим, и принимающая сторона предложила отменить встречу.

– Так как наши соперники попали в серьезное ДТП, то запланированная на сегодня игра отменяется. Когда будет сыгран матч, на данный момент не определено. Мы просим вас с пониманием отнестись к нашему решению, – говорится в сообщении клуба.