Маркус Баббель: "Рибери не забивал в Лиге чемпионов два года, зато он считает себя игроком уровня Месси"

Бывший защитник "Баварии" Маркус Баббель раскритиковал полузащитника Франка Рибери. Он отметил, что француз сравнивает себя с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

– Рибери не забивал в Лиге чемпионов два года, зато он считает себя игроком уровня Месси. Правда в том, что когда нужно, он совсем не так хорош, – цитирует DW Баббеля.

Напомним, Рибери получил разрыв связок правого колена. Такой диагноз был поставлен по итогам медицинского обследования. Однако отмечается, что операция не потребуется. Ближайшие несколько недель французу предстоит консервативное лечение.